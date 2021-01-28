鐵板燒除了可以享用到現做的美食，更能近距離欣賞廚師專業的烹飪技術，深受不少人喜愛。一位男子近日到一間知名鐵板燒餐廳用餐，面對服務人員熱情的招待，都會對他們說聲「謝謝！」不過卻遭一旁客人冷言冷語，質問他說「有收服務費幹嘛要說謝謝？」讓男子相當無奈。

原PO於臉書「爆廢公社公開版」上表示，不管是送餐點、補飲料、送紙巾等服務，鐵板燒店的服務人員都很親切，因此每來一次，都會對他們說聲「謝謝」。不過，一位坐在隔壁的客人卻突然問他，「你為什麼要一直跟他說謝謝？他們有收服務費不是嗎？」

對此，原PO表示，「我知道他們有收服務費啊！但是我想這是一種禮貌，而且這聲謝謝應該可以讓服務人員心情更好。」隔壁客人又回，「既然收了服務費，那服務就是應該的啊！為什麼要管服務人員開不開心？」原PO決定不再繼續理會，但這也讓他不解詢問網友，「是我很奇怪嗎？」

文章一出，網友紛紛表示，奇怪的不是原PO，而是那位自大的客人。「那是基本禮貌」、「隔壁那個人的問題很大」、「是我也會說謝謝，這是一種尊重」、「説謝謝是很正常的事情，沒有什麼不妥」。

網友指出，餐廳收取服務費，並不代表人們彼此間就不需要互相尊重，「你尊重別人別人尊重你」，雖然謝謝只是個禮貌性的答覆，但一句簡單的話，其實足以振奮人心，讓服務人員提供更優質的服務。網友搖頭表示，「就教養問題，互相尊重是人跟人之間的禮貌」、「有收服務費不代表我要把禮貌丟掉」、「沒禮貌的人是聽不懂我們的語言的」、「你不奇怪，是很多人已經忘了人與人之間的基本禮貌了」。

(中時新聞網)