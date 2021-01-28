新業建設27日舉行尾牙時，要求入場需帶「口罩」進場，入桌掃QR 「實名制」，全面防疫 。（盧金足攝）

新業建設近年來推動的「新業家族活動」，獲熱烈回響。（新業提供／盧金足台中傳真）

今年因為疫情嚴峻，新業建設27日舉行尾牙時，要求進場需帶「口罩」，入桌掃QR登錄「實名制」，慰勞員工也要做好防疫，長年秉持著取之於社會，回饋於社會理念，連續12年認養在地小農的作物，分享給社區住戶，團隊與甘霖基金會合作，化身為送餐天使，幫助台中弱勢族群，營造好生活、擴及於美善社會。

迎新春，很多人到寺廟求「錢母」，希望帶來錢滾錢的好兆頭，新業建設尾牙舉辦人人有獎的「現金一把抓」，讓員工自己抓錢當錢母，但手伸入裝滿錢幣的玻璃罐內，一把抓起50元與10元硬幣，如何順利將滿手現金拉出瓶口，考驗各人技巧，也成為尾牙活動高潮。

新業建設名譽董事長穆椿松表示，近年深入社區經營家族活動，贏得客戶認同，2020年創下三案56億完銷佳績，單元二「大塊森鄰」、東區名宅「自由居」、東區園道第一排「

築願景」三案熱烈完銷，總銷達56億。

穆椿松今晚在「牛市大旺慶豐年」尾牙晚宴上宣布，明年將在台中東區園道第一排、台中十四期重劃區、新竹竹北持續推案，總案量將超過59億元。

新業建設董事長卓勝隆指出，近年來推動的「新業家族活動」 以「名人講堂」、「生活習作」、「品味食光」等系列為主題，規畫適合不同年齡層的豐富活動，去年邀請「千面女郎」郎祖筠分享精采的戲劇人生，獲迴響熱烈。

今年將邀請名人許傑輝分享小人物也可以闖出自己的一片天空，金鐘影后王琄暢談大齡女子灑脫生活的祕訣，還有電影包場、質感手作等豐富活動，與新業家族品味好生活。

尾牙現場透過問答遊戲、樂團表演、卡拉OK演唱等活動，帶動熱絡氣氛，新業建設強調，不僅樂於與同仁、客戶、合作廠商分享豐收的喜悅，秉持著取之於社會，回饋於社會的理念，認養在地小農作物，分享給社區住戶，與甘霖基金會合作，員工化身為送餐天使，幫助台中市區弱勢族群，員工樂於當志工，營造正能量的向心力。

(中時 )