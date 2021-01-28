科技巨頭領跌 道瓊暴跌633點 美股創去年10月來最大跌幅 05:562021/01/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 科技巨頭領跌 道瓊暴跌633點。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在數家大型科技企業領跌下，美國股市今天出現去年10月以來最大跌幅，3大指數終場皆下挫超過2%。 道瓊工業指數大跌633.87點或2.05%，以30303.17點作收。 標準普爾指數下挫98.85點或2.57%，收3750.77點。 科技股那斯達克指數挫跌355.47點或2.61%，收13270.60點。（譯者：楊昭彥）1100128 《港股》科技股急跌 恆指開高走低 富蘭克林：牛年聚焦雙核心雙題材 (中央社) #指數 #下挫 #大跌 #科技 #那斯達克指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》保德信：留意美元指數站回92價位 09:092021/01/27 財經 台股暴跌 新增3檔庫藏股 04:102021/01/27 證券．權證 《港股》港股連2跌 比亞迪逆勢揚 16:482021/01/27 財經 台積電狹盤 金融股接手 台股反彈百點 09:242021/01/27 財經 《國際金融》疫情籠罩 歐股持平 17:052021/01/27 財經 美企獲利超預期投資情緒仍低迷 道瓊期指盤前跌350點 22:052021/01/27 財經 拜登買美國貨亞股全趴 04:102021/01/27 財經要聞 買美貨論波及 亞股下挫台股趴 04:102021/01/27 財經焦點 《商情》需求回落 BDI指數續跌6％ 09:432021/01/27 財經 《美股掃瞄》美股消息面：看好民主黨強勢通過紓困案 美元回落 11:252021/01/27 財經 《國際金融》德股推一把 歐股漲0.63％ 09:432021/01/27 財經 國際熱門新聞 科技巨頭領跌 道瓊暴跌633點 美股創去年10月來最大跌幅 - 國際 - 中央社 拜登下令 禁止將新冠病毒加上中國或武漢等字眼 - 國際 吃甚麼都健康 不可思議飲食法只靠1祕訣 - 國際 Fed維持近零利率 警告美國經濟正在失去復甦動力 - 國際 - 中央社 扯了川普級大謊 拜登不是聖人 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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