在數家大型科技企業領跌下，美國股市今天出現去年10月以來最大跌幅，3大指數終場皆下挫超過2%。

道瓊工業指數大跌633.87點或2.05%，以30303.17點作收。

標準普爾指數下挫98.85點或2.57%，收3750.77點。

科技股那斯達克指數挫跌355.47點或2.61%，收13270.60點。（譯者：楊昭彥）1100128

(中央社)