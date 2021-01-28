白宮發言人莎琪今天表示，中國電信巨擘華為等「不被信任的供應商」所製造的電信設備，對美國及其盟邦構成安全威脅。

路透社報導，莎琪（Jen Psaki）還說，美國將確保電信網路不會使用這類供應商的設備，並將與盟邦合作保障它們的網路安全。

華為未立即回應置評。

華府指控華為能夠監控用戶、竊取智慧財產和違反制裁；華為則否認有不當行為。

共和黨籍的美國前總統川普（Donald Trump）除將華為納入貿易黑名單，並帶頭在全球說服盟友不要使用華為的網路設備。

民主黨籍的總統拜登（Joe Biden）本月稍早才就任，究竟他會如何對待華為仍充滿疑問。

拜登提名的商務部長人選雷蒙多（Gina Raimondo）26日在參議院人事聽證會上並未承諾，她會因為華為等中國公司被指對美國國家安全構成風險，而將這些公司繼續留在美方黑名單上。

然而她倒是承諾，會以商務部的力量「保護美國人民和我們的網路不受中國干擾」；並說，「這指的是華為、中興或其他任何公司」。（譯者：楊昭彥）1100128

(中央社)