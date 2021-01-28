新北市瑞芳區一棟透天厝今（28日）凌晨2時許發生火警，火勢在30分鐘後控制，消防人員在民宅2樓發現70多歲行動不便的男性屋主，已不幸身亡。
新北市瑞芳區大埔路上的一間3層樓透天厝，今天凌晨發生大火。消防隊表示，起火點距離轄區瑞亭消防分隊不到15公尺，消防隊獲報到場聽聞2樓疑似有人受困，立刻進行灌救，但因火勢太過凶猛，無法立刻進入搶救。消防隊約30分鐘後，在2樓發現一具焦屍，死者為70多歲男屋主，疑似行動不便來不及逃生，起火原因將由火調人員進一步調查。
(中時新聞網)
新北市瑞芳區一棟透天厝今（28日）凌晨2時許發生火警，火勢在30分鐘後控制，消防人員在民宅2樓發現70多歲行動不便的男性屋主，已不幸身亡。
新北市瑞芳區大埔路上的一間3層樓透天厝，今天凌晨發生大火。消防隊表示，起火點距離轄區瑞亭消防分隊不到15公尺，消防隊獲報到場聽聞2樓疑似有人受困，立刻進行灌救，但因火勢太過凶猛，無法立刻進入搶救。消防隊約30分鐘後，在2樓發現一具焦屍，死者為70多歲男屋主，疑似行動不便來不及逃生，起火原因將由火調人員進一步調查。
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