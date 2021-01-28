當年921大地震發生後，災情最為慘重的就屬南投縣，短短一天，死亡人數達676人，受傷人數也高達1094人，另外約有20萬名受災民眾無家可歸或有家歸不得，在街頭、公園、道路或學校操場餐風宿露，宛若上演一場世紀浩劫。

距離震央只有短短的6公里遠的中寮鄉龍安村，地震過後，許多人不敢待在村裡，紛紛遷移，加上多數年輕人都在外地工作，整個村莊都是獨居老人，過著三餐不繼的日子。

村長廖振益當時認為這樣下去不是辦法，一肩扛起為老人送餐服務，原本只有龍安村，後來擴大到北中寮，甚至中寮鄉18個村落都是他的服務範圍﹔最多的時候一餐要送出400多個便當，最遠到達中寮與集集交界處，送餐員得騎2個小時機車才能抵達。

本刊在1月6日走訪龍安村，因為寒流來襲，不管是送餐員還是廚房媽媽，個個都全身包緊緊，大夥忙著切菜、炒菜，將香噴噴的料理分裝在便當盒，10點準時出發，將第一波的愛心餐送到獨居老人手上。

而廖振益也不是當指揮官而已，同樣騎著機車送餐，第1個送餐地點屋主張先生是精障人士、太太則是肢障，當年災後夫妻倆就靠著做資源回收生活，生活相當困苦。廖振益說：「當初從瓦礫堆救出張先生夫妻，張太太還因為被樑柱壓斷腿，坐了半年的輪椅。」

接受愛心餐的屋主張先生，一家人都是被「內褲村長」廖振益在921地震從瓦礫堆救出。而廖振益不但幫他們重建家園，還每日送餐，讓這家人相當感激。（圖／宋岱融攝）

張太太感動的說：「村長在『地動』的時候救了我們，還幫我們申請經費，原地重建垮掉的屋子，現在又每天送便當給我們吃，簡直就是我們夫妻的再造恩人。」

另外1位曾是五金業大老闆的吳先生，如今也是廖振益服務對象，廖振益透露，吳先生輝煌時期有數棟房子，還有很多土地，但因生意失敗，讓他精神狀態不好，無法工作，只能寄居在地震後的組合屋裡，每天靠著廖振益的愛心便當，維持生活。

除了廖振益以外，協會還有好幾位送餐志工，雖然每個月領取8千至1萬元的補貼，但每天至少外送4趟，每趟動輒5、60公里，不管刮風下雨還是寒流，一天都要騎上5個小時機車，才能將熱騰騰的飯菜送到老人手上。

在廖振益的號召下，村里眾多婆媽都投入送愛心餐的工作，送餐服務甚至擴大到中寮鄉18個村落，最多的時候一餐要送出400多個便當。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)