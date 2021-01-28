22年前的921大地震，天災雖然摧毀了家園，卻也使得鄰里之間的關係更加緊密；而當時各界的資源亦紛紛開始挹注災情最為慘重的南投縣，其中，距離震央只有區區6公里遠的中寮鄉龍安村。災後也成立各種組織團體，運作至今的「龍眼林福利協會」是目前整個中寮鄉仍唯一存在的慈善團體。
但巧婦難為無米之炊，災後第4年，外界對於中寮鄉的捐款幾乎是零，協會苦撐一度要停擺，廖振益說：「我為了愛心餐，花掉1百多萬積蓄，但還是快撐不下去，心想結束協會退休算了，但鄉親們都自願減薪，甚至當志工，讓我不能退縮，想方設法籌措經費。」
為了開闢財源維持協會運作，協會也與農會合作，負責農產品加工及行銷的協會志工麻小姐說：「當初因為婆婆臥病在床，家人不在身邊，協會每天送兩餐給我婆婆吃，讓我很感動，我抱著回饋的心態到協會服務，一晃眼已經10年，看到總幹事每天忙到三更半夜，四處找錢，真的很感動。」
一名當年921受災戶張小姐也受到廖振益幫助，從此跟在旁邊工作超過20年，她目前擔任協會會計，知道協會撐到現在非常不容易，「總幹事熱心公益，有好心腸，對待員工也像家人，重點是這裡離我家近，又可以服務老人家，即使只有微薄薪水，也不想離開。」張小姐說。
龍眼林福利協會將愛心餐擴及全中寮鄉18個村落，迄今全年無休供應午、晚愛心餐，最多的時候一餐要送出430個便當，廖振益受訪時感動的說，還好有這些志工情義相挺，還有他滿腔的傻勁堅持和熱誠的心，讓他的送餐服務的夠永續下去，廖振益也盼將來有人能夠接續，真的是「愛在龍眼林，光照中寮鄉」！
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(中時新聞網)
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