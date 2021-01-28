22年前的921大地震，天災雖然摧毀了家園，卻也使得鄰里之間的關係更加緊密；而當時各界的資源亦紛紛開始挹注災情最為慘重的南投縣，其中，距離震央只有區區6公里遠的中寮鄉龍安村。災後也成立各種組織團體，運作至今的「龍眼林福利協會」是目前整個中寮鄉仍唯一存在的慈善團體。

但巧婦難為無米之炊，災後第4年，外界對於中寮鄉的捐款幾乎是零，協會苦撐一度要停擺，廖振益說：「我為了愛心餐，花掉1百多萬積蓄，但還是快撐不下去，心想結束協會退休算了，但鄉親們都自願減薪，甚至當志工，讓我不能退縮，想方設法籌措經費。」

負責農產品加工及行銷的協會志工麻小姐因為婆婆臥病受到協會幫助，抱著回饋的心情工作，一做就是10年。（圖／宋岱融攝）

為了開闢財源維持協會運作，協會也與農會合作，負責農產品加工及行銷的協會志工麻小姐說：「當初因為婆婆臥病在床，家人不在身邊，協會每天送兩餐給我婆婆吃，讓我很感動，我抱著回饋的心態到協會服務，一晃眼已經10年，看到總幹事每天忙到三更半夜，四處找錢，真的很感動。」

一名當年921受災戶張小姐也受到廖振益幫助，從此跟在旁邊工作超過20年，她目前擔任協會會計，知道協會撐到現在非常不容易，「總幹事熱心公益，有好心腸，對待員工也像家人，重點是這裡離我家近，又可以服務老人家，即使只有微薄薪水，也不想離開。」張小姐說。

龍眼林福利協會將愛心餐擴及全中寮鄉18個村落，迄今全年無休供應午、晚愛心餐，最多的時候一餐要送出430個便當，廖振益受訪時感動的說，還好有這些志工情義相挺，還有他滿腔的傻勁堅持和熱誠的心，讓他的送餐服務的夠永續下去，廖振益也盼將來有人能夠接續，真的是「愛在龍眼林，光照中寮鄉」！

災後第4年，外界對於中寮鄉的捐款幾乎是零，協會苦撐一度要停擺，協會開始籌措財源，從事農產加工以及行銷，讓愛心可以持續。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)