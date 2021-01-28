1999年9月21號凌晨1點多，全台一陣天搖地動，芮氏規模7.3的強震，造成全台各地都有災情，其中，南投縣中寮鄉由於最接近震央，其悲慘景狀直簡直猶如人間煉獄。全鄉死亡人數逼近150人，約是該鄉人口數的1％，當時在睡夢中驚醒、只穿內褲就往外衝的龍安村長廖振益，所幸僥倖存活，並帶著年輕的村民在一個晚上救出27條人命。

回想起當年的921地震，廖振益還餘悸猶存：「我們老一輩的人對於『地動』都不太在意，但那次先是上下震動，再來左右劇烈搖晃，我心想不對勁，趕緊把老婆拉起來，抱著孫子就往外衝。」

距離震央只有6公里遠的龍安村，強震也摧毀村里8成的土塊厝，廖振益幸運地跑出屋外，可惜祖厝卻應聲倒塌。當時餘震不斷，呼救聲此起彼落，他安頓好「妻孫」後，與村里年輕人展開救援行動。

除送愛心餐外，龍眼林協會還有提供老人日托服務，每月21天只收500元。（圖／讀者提供）

「我是村長嘛，每一戶有幾人，房間在叨位，我都很熟，我就一間一間點名，有出聲的就開始挖。」在廖振益帶領下，一行人在暗夜中不斷挖掘土塊、搬移樑柱，直到凌晨4點多，在傾倒的房屋中救出27人，整個龍安村共700百多戶所幸無人罹難。此時廖振益才發現自己只穿一件四角內褲，從此村民戲稱他為「內褲村長」。

目前龍眼林協會，只靠著零星的外界補助資源，加上另闢財源，從事農業加工，自給自足才能讓協會可長期成為穩定中寮鄉老人生活、減輕年輕人負擔的力量，「內褲村長」廖振益也呼籲社會各界，多重視中寮與許多偏鄉的老人照護問題。

中寮鄉的龍眼林協會在總幹事廖振益催生下，還增加兒少課輔，讓村民能夠安心外出工作。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)