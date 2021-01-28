儘管央行苦口婆心，要全民一起「守匯」，甚至揪出「炒匯元凶」四大糧商與六大銀行，新台幣兌美元匯率照樣強升，從28元邁入27元，為金牛年開啟新一輪美元投資浪潮，近50萬台灣美股小資族嗨翻，「當然要趁美元便宜時多換些！」

近來新台幣匯率一路攻破28元整數關卡，來到27字頭，在全台掀起一波美股投資潮。「去年在券商開複委託帳戶，投資海外市場的民眾，增加了49萬5千戶，交易總金額則翻倍成長到新台幣3.5兆元，其中美國市場的股票、ＥＴＦ與債券合計占75％，交易金額共達2.6兆元。」凱基投顧協理劉建志指出。

本刊調查，不僅美元保單大賣，近期美股從低基期小型股、循環股、綠能題材，到長期配息的價值成長股，投資人各「投」所好，就怕錯過這波睽違23年再現的「27字頭」。

多位理財專家認為，今年贏家除了網購業績受疫情帶動的沃爾瑪（如圖），還有話題性最高的太陽能產業。

「今年是少見的投資時機，但贏家應不是大型股如臉書、谷歌等，市場著眼於低基期的小型股，和景氣循環浮動的工業、能源與民生類股，例如開拓重工、雪佛龍石油、沃爾瑪等，以及風電、電動車等跨足全球市場的綠能題材股。」凱基投顧協理劉建志表示。

多位理財專家認為，今年贏家除了網購業績受疫情帶動的沃爾瑪，還有話題性最高的太陽能產業（如圖）

「股股金融科技」創辦人黃佳文，是個蘋果公司３Ｃ迷，四年前他開始買美股，就從最熟悉的蘋果公司及標普指數型基金等入手。「我有固定投資美股的需求，當然會趁美元便宜時多換一些，最近友人也跟風換匯。但畢竟我們不是在炒匯賺價差，最好是有投資需求，兌換美元較宜。」

對於美股入門者，黃佳文建議：「可考慮波動低、報酬率6至7％的全天候資產配置投資組合（AllWeather Portfolio）ＥＴＦ，波動約為股市大盤三分之一，為大名鼎鼎的橋水基金創辦人Ray Dalio所發明使用。」

出身資訊工程師的黃佳文（上圖），第一張美股就是買自己最熟悉的蘋果公司（下圖）。（圖／趙世勳攝）

蘋果公司執行長庫克去年主持該公司全球開發者大會。（圖／翻攝自蘋果公司官網）

「此外，若偏好長期價值投資，可像我選擇股息及股價兩頭賺的嬌生。美股中約有四百家企業，股息連續成長逾十年，像NIKE、微軟及麥當勞等，歷經多次景氣循環屹立不搖，公司獲利不斷上升，才能持續配發成長的股息。此外，積極型投資人會再搭配股票選擇權，多些被動收入。」

黃佳文和一群投資美股的伙伴，利用ＡＩ大數據演算法，為美股企業的成長性、競爭優勢與合理價格等做了多項量化指標，開發「股股App」免費提供下載。以３Ｍ公司為例，滿分一百的品質分數，３Ｍ得分高達88.48，為可參考的選股企業之一。

美股400家股息、股價連續成長30年的公司中，以運動用品大廠NIKE拔得頭籌。圖為去年大陸民眾排隊買NIKE新品。（圖／翻攝自591資訊）

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(中時新聞網)