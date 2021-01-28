自九年前持續買入亞馬遜、蘋果公司與全球性ＥＴＦ等，有「飆股女王」之稱的林恩如，接受本刊記者採訪時，現場利用股價Ｋ線圖軟體找出數據推薦的美股選股名單，「大型股谷歌去年6月起站上20周均線，美國最大石油公司雪佛龍也在去年12月站上20周均線，呈盤整局勢，摩根大通銀行的股價更在去年11月跳空，持續噴出呈多頭走向，可考慮買入。」做好資產風險評估並設定停損點的她，分析美股相當有理有據。

券商營業員出身的林恩如，買美股是跟著趨勢走，並且只挑大型企業如亞馬遜、蘋果公司等。（圖／王永泰攝）

因為談投資美股大紅的播客《股癌Gooaye》主持人謝孟恭就在臉書發文：「上一次壓Teladoc（為遠距醫療公司），財報日（公布前）最後加碼烙賽（台語指失算），這次再找一家公司財報前加碼，在網飛（NETFLIX，線上影音串流公司）報仇。」

網飛財報公布後，股價上升，但謝孟恭擔憂，因疫情暴增的網飛用戶日後恐有高流失率，自省最終心得是未來不要在財報前加碼，以免影響心情，「還是穩定按時灑進去配置比較健康。」

被稱為「飆股女王」的林恩如指出，美國最大石油公司雪佛龍的K線圖，去年11月站上20周均線，是可考慮的標的之一。（圖／林恩如提供）

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄認為，現階段投資人想持有美元，「長期部位可考慮買進美元計價的全球股票基金、新興市場股票基金、高收益債券以及新興市場債券基金，不僅著眼於未來的匯兌收益，更可參與開發中國家今年的經濟復甦。」

此外，對於股債的配置，台新投信固定收益投資部主管暨台新ＥＳＧ（環境、社會與公司治理）新興市場債券基金經理人尹晟龢提醒：「當美債10年期殖利率高於1％時，可考慮債的部位多於股，靈活調配資金配置。」

新興市場中頗被看好的印度科技公司Infosys。（圖／翻攝自Infosys官網）

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(中時新聞網)