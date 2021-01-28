在台北市南港區研究院路的小巷弄中，隱藏了一家號稱「餐盒界米其林」的「班味廚房 Bens Kitchen」，用料奢華、選擇豐富的程度令人驚豔。主廚Ben曾在澳門、拉斯維加斯的酒店工作多年，服務過許多貴客的生活飲食，回到台灣之後，立志做出有別於傳統的便當。

「雞腿排佐松露醬」的雞腿排有了松露醬的提味，風味雅致不膩口。（140元）（圖／焦正德攝）

像是「王者班味」系列中的「A5超牛逼和牛尬明蝦」，就用了平常便當難得一見的明蝦及和牛入菜，「店面位置偏僻，不會有過路客，我選擇從高檔食材下手吸引客人。」由於有熟識的漁船通路，能將新鮮現撈的明蝦捕獲後急凍、靠岸後立刻送到台北，所以肉質Ｑ彈飽滿，口感極佳，搭配上等A5等級和牛，油脂豐厚、熔點低，入口後即在嘴裡化開，留下優雅香氣。

「雞腿排佐松露醬」的牛肉豐厚肉味，與紅酒醬的馥郁酒香是絕妙搭配。（180元）（圖／焦正德攝）

「世界系列」則是將各國特色美食放入餐盒中，「板腱牛佐紅酒醬」用果香豐富的法國紅酒製作醬汁，「雞腿排佐松露醬」在厚實多汁的雞腿排淋上香氣濃郁的松露醬，還嘗得到澳門特有的「葡式非洲雞」，融合花生、大蒜及香料的祕製醬汁，層次獨特而澎湃，實在一絕。

「澳門葡式非洲雞」據說由葡萄牙人傳入澳門，經當地廚師改良後，成為澳門獨有的美食。（160元）（圖／焦正德攝）

「舒服白嫩雞胸肉」是專門為健身人士設計的餐盒，熱量低、超健康。（160元）（圖／焦正德攝）

班味廚房 Bens Kitchen

電話：（02）2783-8655

地址：台北市南港區研究院路二段12巷58弄21號

Ben曾在東西方兩大賭場工作多年，將當地的美食經驗帶回台灣。（圖／焦正德攝）

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(中時新聞網)