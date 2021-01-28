車水馬龍的台北市大安區忠孝東路上，有家便當店門前擺放著知名泰式餐廳「蘇可泰」前主廚李明芢（阿明師）的人形看板，不但引人注目，也讓人好奇。

原來這間「O My Good & 泰皇御廚便當」的老闆過去長年為了生意應酬，吃遍高檔美食，在蘇可泰吃到阿明師的料理時驚為天人，從此成為粉絲，直到新冠肺炎疫情爆發，思考想轉做便當生意時，靈機一動，力邀阿明師，也促成兩人合作。

「打拋豬」獨特的打拋葉香氣，為鹹香的豬腿肉末提升風味，非常下飯。（120元）（圖／于魯光攝）

「綠咖哩雞」用的是去骨雞腿肉，與綠咖哩共煮，溫醇辛香。（120元）（圖／于魯光攝）

擁有一手好廚藝的阿明師，風味靈魂就是醬汁，店內的紅綠咖哩、打拋醬都是他親自手炒，不假手於他人，為了堅持泰國原汁原味，打拋葉、金山醬油、椰糖和「甲猜」（手指薑，泰國最知名的辛香植物）等全都用上，滋味道地，完全滿足泰國料理控的味蕾。

「泰式排骨」的排骨經過香茅、南薑等香料醃漬入味，滋味更豐富。（120元）（圖／于魯光攝）

此外，「泰式檸檬鱸魚」特別使用肉質細緻的金目鱸魚菲力（背鰭肉），再以雞高湯、魚露與檸檬汁等一同蒸得酸香爽口；「泰式排骨」的排骨肉先用香茅、南薑、金山醬油、蠔油及椰奶等醃過，排骨吃起來軟嫩不柴、香氣迷人，咀嚼後回味無窮。

O My Good & 泰皇御廚便當

電話：（02）2771-0331

地址：台北市大安區忠孝東路四段77號

阿明師是名氣響叮噹的泰國料理名廚，不但出書、上節目，也時常擔任客座主廚。（圖／于魯光攝）

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(中時新聞網)