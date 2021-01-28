早上11點左右來到台北市大安區的安東市場，只見絡繹不絕的排隊人潮聚集在「馬師原創料理」前，老闆馬才淯舀菜的手沒停過，還不忘跟前來光顧的老客人聊上幾句，超旺人氣不輸名廚。

之所以會這麼紅，是因為「馬師原創料理」曾在台北市市場處舉辦的「天下第一攤」比賽中，屢屢獲得金賞獎。七年級生的馬才淯，曾在欣葉、碧海山莊、高玉等餐廳工作過，因緣際會得知安東市場有攤位要出租，決定出來試試，剛開始以供應熟食為主，後來在客人的建議下賣起便當。

單點年菜「團圓大四喜烤麩」是浙江著名的冷盤菜，烤麩吸飽湯汁，入味有嚼勁。（320元）

以無菜單形式，每天推出3樣主菜（可單點，或是任選1樣主菜加3樣配菜組成便當），目前已經累積100多道主菜菜色做輪替。「這附近是文教區，開伙的人相對較少，有些固定常客甚至天天來買，用這樣的形式，客人才不會吃膩。」馬才淯說。

「馬鈴薯燉肉」雖然是中式滷法，卻加入月桂葉、奧勒岡等義大利香料，增添特殊香氣。（100元）

採訪當天推出的3道菜「梅汁二弄雞」、「馬鈴薯燉肉」和「成都水煮牛」，都是下飯菜，不到半小時就完售的「梅汁二弄雞」，是客人喜愛排行榜前幾名的菜色，紫蘇梅汁裹著外酥內嫩雞腿丁，光是那色澤及酸溜滋味，教人還沒吃到就開始吞口水了。

「成都水煮牛」軟嫩的牛肉薄片，滿是濃烈的麻辣花椒香。（100元）

馬師原創料理

電話：（02）2706-3968

地址：台北市大安區瑞安街75號（安東市場143攤位）

「馬師原創料理」的老闆馬才淯（中）與團隊夥伴合作無間。

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(中時新聞網)