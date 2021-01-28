台灣的便當文化，主菜往往以排骨、雞腿、焢肉為大宗，給人的印象就是「台」，而「RICE MOMENT 米時」卻打破這個觀念，讓便當變得很時尚。

從小就懷抱著廚師夢、念的也是相關科系的老闆張傳卿，在王品等知名餐飲集團工作幾年之後，決定和朋友創業，「當時沒什麼錢，開餐廳的門檻太高，便決定從投資成本較低的便當開始做起。」

「法式紅酒燉牛頰」燉煮入味後，最後還會再將表面煎香，口感更棒。（250元）（圖／于魯光攝）

由於自家在台北市內湖附近，他看準科學園區的上班族市場，將我們熟悉的米食結合「法式紅酒燉牛頰」、「香橙酒醋手撕雞腿」等西式料理，還附上沙拉、水果，健康又精緻，除了周邊上班族，也吸引醫生、教授等重視養生的族群，加上藝人吃過後大力推薦，特地來訂購便當的客人愈來愈多。

「香橙酒醋手撕雞腿」以柳橙、番茄、葡萄酒等熬製醬汁，果香味十足。（185元）（圖／于魯光攝）

「紅酒醬起司漢堡排」是創業初期就有的菜色，他透露這跟王品的員工餐有關。「當時因為員工餐做麻婆豆腐，買了很多豬絞肉卻用不完，於是我把這些豬絞肉做成漢堡排，意外很受歡迎。」純豬肉做的漢堡排，加入番茄醬、咖哩粉調味，再淋上熬煮長達4小時的法式紅酒醬汁，最後綴上起司，一入口，鬆軟醇厚的美味溢滿唇齒之間。

「紅酒醬起司漢堡排」以漢堡排搭配特製紅酒醬汁及起司，是店內人氣料理。（180元）（圖／于魯光攝）

RICE MOMENT 米時

電話：（02）2533-1215

地址：台北市中山區明水路397巷5號

張傳卿主打精緻西式餐盒，深獲高端客人好評。（圖／于魯光攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)