【1】居檢時被暴打押走 落跑男免罰

去年從香港入境台灣的陳姓男子，借住南投縣友人家中時，被討債集團打傷、強押離開。警方據報到場，發現陳男違反規定，通報移送並裁罰10萬元，但陳男主張他是遭強押被迫離開檢疫區，法務部行政執行署彰化分署調查後，發現陳男確實是遭強押而違反隔離，27日撤銷裁罰。

【2】18宮廟防疫 春節活動取消

農曆春節民眾多選擇到宮廟祈福，但今年受疫情影響，許多活動取消或延後。新北市民政局統計，新北18家宮廟過年活動取消，每年重頭戲法鼓山除夕撞鐘改採線上直播，還邀來梁朝偉等名人線上加持，用不一樣方式過新年。

【3】拜登禁歧視字眼 府黨低調不回

美國總統拜登要求聯邦政府，不要再以「病毒起源的地理位置」稱呼新冠肺炎，對此，一向以「武漢肺炎」做為「COVID-19」中譯名的蔡政府會不會跟進？總統府、民進黨昨皆低調表示不回應，行政院則表示，稱「武漢肺炎」並非歧視或有成見，而是約定俗成的名稱。在野黨則肯定拜登的決定，國民黨表示，「川規拜不隨」，拜登不再使用歧視亞裔的字眼，民進黨還不轉彎嗎？

【4】無良爸媽為19萬 賣女嬰給惡狼

台中李姓夫妻生有3女，因忙於打零工，2019年起常將女兒託何姓鄰居照顧，還向何男借16萬元，在無力償債下，竟以19萬把6個月大的親生女兒賣給何男抵債；何男還利用幫李家7歲大女兒洗澡時，多次伸狼爪猥褻、性侵。台中地檢署去年將何男依涉性侵罪起訴後，27日再依買賣人口罪起訴李姓夫妻與何男3人。

【5】車用晶片荒 專家估下半年有解

車用半導體短缺問題短期難以緩解，研究機構TrendForce報告指出，今年全球車市銷售回溫，總量將達8400萬輛，較去年增加700萬輛，車用半導體緊缺問題將持續影響整車出貨。對於外界關切，全球瘋搶下，台灣車用晶片形同「重要戰略物資」，能否以晶片換疫苗，或成為爭取國際資源籌碼，資策會總監陳子昂分析指出，缺貨問題是國際車廠自己造成，我方政府只能為國際關係下去協調，但基本還是要尊重市場機制。

(中時新聞網)