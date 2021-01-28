虛擬貨幣價格狂飆，比特幣日前甚至一度飆破4萬美元大關，有犯罪集團認為有利可圖，先在某知名虛擬貨幣交易平台申請帳號，利用交易平台網路漏洞，重複執行兌換、賣出及提領動作，溢領大批泰達幣，再投入同夥經營的虛擬貨幣交易工作室掩飾洗錢，估計獲利上千萬元。台北地檢署27日指揮調查局資安工作站，兵分9路搜索，約談主嫌陳寯楷8人到案，檢方28日訊後諭令陳寯楷、李恩惠、張修豪、林姓被告4人聲押禁見，賴俊宏20萬元交保，另王明郎、林姓、卓姓被告3人獲請回。

調查局日前接獲某虛擬貨幣交易平台報案，指有網路詐欺集團在去年底以李恩惠、張修豪、陳寯楷、賴俊宏4人名義在交易平台申請4個帳號，另集團成員王明郎4人即利用4個帳號登入平台。

集團成員利用平台更新的時間差漏洞，假藉交易泰達幣名義，一再密集重複執行操作兌換、賣出、提領動作，藉此溢領大批泰達幣，其中李恩惠等人提領詐取的泰達幣後，將這些泰達幣轉往蔡姓男子經營的虛擬貨幣網路交易工作室，掩飾洗錢犯行。調查局認為8人涉及涉嫌洗錢、妨害電腦使用罪、詐欺罪，27日發動偵查行動。

(中時 )