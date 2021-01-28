衛福部桃園醫院爆發群聚感染，讓2003年SARS和平醫院封院爭議再度被提起，到底是誰下令封院？藍綠吵得不可開交，時任台北市長的前總統馬英九、時任行政院長游錫堃、前台北市衛生局長邱淑媞等人，都參與論戰。不過根據輿情分析指出，國民黨在此事上並未有加分效果，尤其在25日馬英九辦公室發聲明後，網路好感度更被民進黨超越，但在26日又拉近差距。

邱淑媞22日在臉書批評指揮中心欠缺防疫邏輯、犯下要命錯誤，引發和平封院決策錯誤論戰。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，先前桃園醫院群聚感染事件，國民黨的網路好感度大多領先民進黨，不過就在馬英九辦公室針對和平封院一事發出聲明，強調當年決策就是「中央下令，地方執行」，隨後遭立法院長游錫堃駁斥，網路好感度因此下降，顯示國民黨「挑錯戰場」，民眾無法認同。

衛福部桃園醫院群聚事件引發和平封院政策論戰，國民黨的網路好感度降低。（圖／摘自TPOC台灣議題研究中心）

QuickseeK快析輿情指出，有關桃園醫院群聚的相關討論，其中討論量最高的是「和平醫院」，其次為桃園大型活動取消、擴大回溯、案889及890，以及1922專線。其中因和平醫院一事演變成政治口水戰，話題好感度最低。

馬辦25日聲明還原當年決策過程，指出是「中央下令，地方執行」，是收到行政院衛生署長涂醒哲的「最速件」公文，要求北市衛生局立即成立接管小組進駐和平醫院，全面管制人員進出。隔日，游錫堃受訪時反駁，「要請馬前總統講話要憑良心，不要動不動就批評別人，把責任都推給中央」，並要求馬英九自己出來面對，不要派人隨便講一講，如果要硬拗，他將公開手邊的資料。

此外，也有一派的人認為，現在再拿和平封院出來吵沒有意義。資深媒體人黃暐瀚26日在臉書表示，就算因此抓出當年的「真兇」，但談18年前的舊事，對此刻的防疫有任何幫助嗎？

(中時新聞網)