高通宣布，正與多間領先業界的汽車供應商及科技公司合作部署可靠、連網、具有智慧功能及位置感知的新一代汽車，在此領域合作的客戶設計數量也正持續成長。全球汽車供應商及公司藉由採用高通Snapdragon汽車4G和5G平台，支援汽車製造商滿足對由4G LTE及5G連線服務驅動的可靠且頂級駕駛體驗日益增長的需求。

高通Snapdragon汽車4G和5G平台整合蜂巢式車聯網(C-V2X)、Wi-Fi、藍牙，以及精確的定位技術，主要在實現車對車、車對雲端、車對四周環境之間的連線，並且支援豐富車用系統體驗、連線車載服務、提升安全與自動駕駛能力所需要的先進智慧功能。

高通為汽車產業提供技術解決方案已超過15年，在全球車載資通訊系統及汽車無線連接的半導體供應商中位居第一，全球大多數汽車製造商都在採用高通旗下廣泛的汽車解決方案組合，包括車載資通訊、車載資訊娛樂、連線、先進駕駛輔助系統(ADAS)等。

分析師預測，2027年售出的所有車輛中有近四分之三將內建蜂巢式連接能力，超越2015年僅有的20%。

受惠於高通與馬牌集團、高新興物聯、LG電子、上海移遠通信、銳淩無線科技、啟碁(6285)、中興通訊等的持續合作，搭載高通最先進無線平台、支援4G LTE連線服務的車輛將持續於全球部署，汽車產業同時也將導入5G，打造下一代的連網汽車。

目前，全球已有超過1.5億輛汽車採用高通汽車無線解決方案，幾乎所有推動連網汽車計畫的汽車製造商都採用了高通技術公司的解決方案以提升效能，包含5G、雙卡雙待單通(DSDA)、千兆位元LTE、C-V2X，以及高通車對雲服務。

(時報資訊)