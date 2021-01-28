台股近期雖明顯震盪盤整，但元月行情表現超乎預期。凱基投顧認為，由於2項領先指標均預告企業獲利將延續上修循環，加上汽車電子化、英特爾委外訂單等長線趨勢支撐科技股展望，將台股今年高點自16200點上修至17500點，認為台股震盪完後將延續多頭態勢。

凱基投顧表示，台股元月截至22日的累計最高報酬率為10％，雖然不是歷年最強，但受惠企業獲利強勁上修，幾乎提前達成設定的16200點全年目標，反應出數位經濟延續、5G持續升級、蘋果iPhone 12銷售火熱、汽車電子化加速、原物料報價的持續走揚等因素。

凱基投顧指出，台股企業獲利預估自去年4月下旬步入上修循環，迄今已延續8個月。隨著下半年起陸續發布的營收與財報表現優於預期，台股企業獲利的上修幅度已連4月較往年同期平均高出0.3個標準差，支撐台股此波強勁走勢。

台股獲利自去年11月以來迄今已上修4～5％，對於未來獲利是否仍有上修空間，凱基投顧認為，根據「台積電超高資本支出」與「美國製造業新訂單維持擴張」2項領先指標，將可支撐此波企業獲利維持上修循環。

凱基投顧發現，往年台積電資本支出與台股獲利修正情況大致同步，前者領先後者約3～6個月。台積電14日法說揭示超高資本支出規畫，隱含英特爾委外商機更加明確、汽車應用商機持續擴大，將帶旺半導體供應鏈與科技類股，支撐科技股與台股獲利跟隨上修。

此外，美國製造業新出口訂單指數亦可領先預測企業獲利修正預期方向，並領先3～6個月。凱基投顧指出，截至去年12月美國製造業新出口訂單指數已連7月維持擴張，預告台股企業獲利將延續上修腳步，至少未來3個月應無意外。

(時報資訊)