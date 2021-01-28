一名女網友與劈腿的渣男男友分手後，日前被朋友帶去拜月老，沒想到拜完隔天家裡附近的飲料店來了一位「天菜店員」，讓她欣喜地說，每次從對方手中拿到飲料是人生最幸福的3秒鐘；某日對方突然找她說話，正當她以為是搭訕、心生害羞時，對方竟說「你面膜是不是沒拿下來？」原來她忘記正在敷面膜就出門，讓她得知後馬上調頭離開、心情很崩潰。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前與交往5年的「渣男」男友分手，原因是對方劈腿，之後朋友帶她去拜月老，拜完的隔天，她家附近的飲料店竟來了一位天菜店員，「完全是我的菜，白皮膚、大概（身高）180、五官深邃、笑起來有點像車銀優（韓星）」，她說每一次對方拿飲料給她，可稱作她人生中最幸福的黃金三秒鐘。

該女網友說，因為每次去買飲料都是素顏，她一直沒有勇氣向對方要Instagram帳號，但沒想到某次對方竟主動開口對她說「欸...那個...」，讓她欣喜若狂，暗中想「該不會要主動跟我要ig吧？難不成月老蒙蔽了他的雙眼？」結果對方接著說「你的面膜是不是沒有拿下來哈哈」、「看了很久，想說你今天臉特別白，好像生病，近看發現好像是面膜沒拿掉」。

女子以為帥哥店員要搭訕她，原來對方是提醒她面膜忘記拿下就出門了。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友當下回答「沒有，我故意的。」即轉頭走人，原來她忘記在家中敷面膜，就直接出門買飲料，她無奈表示「算了我去死吧，不是每個人都被月老眷顧的。」許多網友則留言，「你也太可愛了吧，第一次聽到有人面膜沒拿掉出門」、「不得不說你的面膜很服貼」、「下次全妝去買飲料啊，讓他驚艷一下」、「還以為是浪漫愛情故事」。

(中時新聞網)