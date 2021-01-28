2021年剛開始，高雄一名林姓男子感慨去年太多壞消息，決定改名轉運，只見他曬出新的身分證，上面的新名字多達15個字，為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，超狂舉動讓朋友忍不住轉發直呼「是強者！」而貼文曝光後，也吸引5千多人狂讚、上千網友留言討論。

一名網友昨在《爆廢公社二館》發文分享朋友的新名字，從照片中可見，友人身分證上的名字為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，總共有15個字，讓原PO忍不住直呼「強者我朋友，這個名字夠屌了吧！」並強調對方是真實改名。

貼文引起網友討論，「掛急診名字還沒寫完，人就掛了」、「考試光寫名字就已經過一半時間了」、「老師：罰寫自己名字1000遍！明天交」、「需要填寫一些申請時就知道了」、「印鑑是要刻多大顆」、「魔神仔喊你名字都嘴巴打結，想牽都牽不走你」、「需要簽名的時候就會後悔了」、「開戶會很想死」、「看到都累了」。

事實上，名字15個字的僅排全台第二長，與參選過嘉義縣長的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」一樣，而全台名字最長的人為Youtuber「要投」，他在去年6月將名字改為「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，一共19個字。

根據《姓名條例》第9條規定，若在同間公司、機關、團體或學校遇到相同姓名者、或是與三等親內的直系尊親屬名字完全相同；或同縣市設籍6個月已上遇同名同姓者；或與通緝犯姓名相同；被領養、收養的時候；字義粗俗不雅、音譯過長等原因，可申請改名，但一生以三次為限，且改過一次名字，若要改回原名，仍以第二次改名計算。

(中時新聞網)