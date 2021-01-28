前高雄市民政局長、現任高雄市黨部副主委曹桓榮。（圖／取自臉書「桓榮。乎你繁榮」）

前高雄市民政局長、現任高雄市黨部副主委曹桓榮（右二）與文山伯（右一）等人，出席「反萊豬、拚公投、鳳山向前行」座談會。（圖／取自臉書「桓榮。乎你繁榮」）

無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，藍綠也已各自表態參戰。擔任罷捷指揮官的前韓市府民政局長、現任高雄市黨部副主委曹桓榮，昨（27）日現身「反萊豬、拚公投、鳳山向前行」座談會，呼籲民眾為要捍衛民主價值與食安健康，2月6日必須用投票，來大聲喊醒鴨霸、傲慢、無能的民進黨政府，並且下架「萊豬議員」。許久不見的曹一「出場」，讓許多網友直呼感動，紛紛打氣：「局長加油！」

曹桓榮昨日在臉書發文，表示自己到鳳山五甲地區開講，痛批蔡政府獨裁式的治理國家方式，萊豬開放犧牲國人健康、漠視民意反對，他們反對蔡政府出賣台灣人民健康，本末倒置、倒行逆施，蔡總統已經失格。對此，他邀請市民朋友共襄盛舉一起響應連署，把民主找回來，也把健康找回來。

曹桓榮強調，民主是人民做主而不是民進黨做主，大家要捍衛民主價值以及食安健康，「0206我們大聲喊醒這個鴨霸、傲慢、無能的民進黨政府」。曹更帶領現場民眾高喊口號：「反萊豬、反雙標、拚公投、護食安、下架萊豬議員。」

文章一出，不僅獲得臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」分享，網友更紛紛留言：「局長加油！」「好想念好久不見的曹局長」、「我們想念韓市府的大家」、「反萊豬罷黃捷」、「清捷反萊豬牛！鳳山人民有定見！自己做主！」「高雄有你真幸福為我們護食安！也請你繼續為我們服務！」「台灣人民的悲哀！沒有格調的議員，好像扮家家酒一樣的議員，到底還要不要臉？好意思領台灣百姓血汗錢！」

(中時新聞網)