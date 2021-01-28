連鎖餐飲集團王品(2727)公告，為轉讓股份給員工，將自明（29）日起至3月26日實施庫藏股，預計買回自家股票3850張，為2018年9月以來第二次實施庫藏股。公司表示，此次目的無關護盤，而是用以激勵士氣、並留任優秀人才。

王品股價自去年11月初上攻，12月4日觸及149.5元的逾3年高點，隨後高檔震盪、近日向下回測110元支撐。昨（28）日止跌回升，開高後一度反彈4.05％至115.5元，終場小漲1.8％、收於113元，三大法人本周迄今調節賣超200張。

王品表示，此次買回價格區間為每股90～190元，若低於下限時仍將繼續執行，買回總金額上限25.98億元。此次買回股份總數僅占已發行股份5％，所需金額上限僅占公司流動資產12.88％，董事會已考慮公司財務狀況，買回股份不影響公司資本維持。

王品上次執行庫藏股為2018年9月19日至11月17日，為上市以來首次執行。原訂於每股56～115元區間買回3850張，實際買回3723張、執行率97％，合計斥資2.99億元、平均每股買回價格80.51元。目前尚有約992張庫藏股尚未轉讓。

(時報資訊)