高雄市議員黃捷的罷免案將在2月6日登場，對此，黃捷昨日在臉書抒發心聲，更拜託鳳山選民幫她一個忙，請每個人都當她的樁腳和分身，「讓肯為鳳山做事的人，未來兩年，能夠繼續為大家服務」！

罷免在即，黃捷27日在臉書發文表示，再過幾天，她的罷免案就要投票了，很多支持者都很擔心她的狀況，但就算如此，自己「身為鳳山的議員，每天完成質詢監督是必須的。讓各位擔心，真的很不好意思」。黃捷更表示，為了讓市政運作順暢，尤其正值防疫期間，各單位都需要充足的糧草，讓合理的預算都能順利通過，是議員工作最最重要的事情。

「臨時會還剩兩天，很多人替我擔心，要投票了，還沒辦法在鳳山大街小巷跑」，因此，黃捷拜託鳳山選民幫她一個忙：「請每個人都當我的樁腳，在我待在議會審預算期間，當我的分身，替我拉票。讓肯為鳳山做事的人，未來兩年，能夠繼續為大家服務」！

網友也在po文底下紛紛回應，「我家五票以上都會投不同意票，議員平時為鳳山的努力我們鳳山人都有看到」、「在地鳳山的挺妳」、「沒問題的啦！認真的議員值得大家來守護，平常議員守護我們現在我們該站出來了」、「免驚啦，鳳山人挺您」、「這是一定要的，希望鳳山人出來投反對」、「一人拉十票，留住好議員，拜託了」。

(中時新聞網)