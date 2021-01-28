小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(28日）財經重點。

【1】赴美設廠啟動 台積徵千人軍團

晶圓代工龍頭台積電赴美設廠計畫已獲投審會核准，預計今年於美國亞利桑那州動工興建一座5奈米12吋晶圓廠，2024年開始量產。業界傳出，台積電已對此展開內部罕見的大規模徵才計畫，預計由台灣徵求有意願赴美國廠工作的員工800～1,000人，且開出本薪加倍（需簽約4年）、住房與汽車補助等優渥條件作為配套。

【2】蔡力行：聯發科今年強勁成長

聯發科2020年第四季及全年財報出爐，其中第四季稅後淨利達149.57億元，創單季歷史新高水準，累計2020年全年稅後淨利為414.39億元，創下2015年以來新高。展望2021年，執行長蔡力行指出，2021年仍是營收強勁成長的一年，且毛利率有信心維持在43～44％水準，代表營業淨利有望持續強勁提升。為持續深入研發，聯發科表示，今年預計將投入研發經費約在30億美元之譜，持續擴大研發上的能量。

【3】聯電擴產 資本支出大增50%

晶圓專工廠聯電（2303）27日召開法人說明會，去年第四季合併營收452.96億元創下歷史新高，歸屬母公司稅後淨利111.96億元，較前年同期成長逾1.9倍，每股淨利0.92元優於預期。

【4】睽違10年 景氣增溫亮黃燈

國發會27日公布景氣燈號指出，在台股走高、企業信心上揚帶動下，2020年12月景氣全面轉好，亮出代表趨熱的黃紅燈，這是近十年首見的黃紅燈，此外，領先指標連續第八個月上揚，累計升幅已逾10％，景氣向上趨勢明顯，研判黃紅燈不會只是曇花一現。

【5】全球疫苗告急 美歐搶最凶 日本還要等到5月

新冠病毒肆虐全球剛滿一周年，總感染人數周三已突破1億29萬大關，並造成215萬人病故。為了盡早控制疫情，美歐日等主要國家因此掀起搶購疫苗大作戰，拜登政府趕緊追加訂購2億劑，歐盟為了取得疫苗，甚至已研議要求藥廠疫苗外銷需辦理出口登記，日本則據傳已獲得國內生產疫苗的授權。

(中時新聞網)