美國能源資訊局（EIA）周三（27日）公布報告顯示，上周（截至1月22日為止）原油庫存大減990萬桶，遠不如路透社預期的增加43萬桶。

美國上周原油庫存暴跌990萬桶至4.767億桶，創下2020年3月以來最低。至於美國石油協會（API）周二（26日）報告則顯示，美國上周原油庫存減少530萬桶。

EIA數據亦顯示，上周汽油庫存增加250萬桶，市場預期為增加180萬桶。至於蒸餾油上周庫存減少81.5萬桶，市場預期為減少36.1萬桶。

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