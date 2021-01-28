美上周原油庫存暴減近1000桶 08:332021/01/28 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國能源資訊局（EIA）周三（27日）公布報告顯示，上周（截至1月22日為止）原油庫存大減990萬桶，遠不如路透社預期的增加43萬桶。 美國上周原油庫存暴跌990萬桶至4.767億桶，創下2020年3月以來最低。至於美國石油協會（API）周二（26日）報告則顯示，美國上周原油庫存減少530萬桶。 EIA數據亦顯示，上周汽油庫存增加250萬桶，市場預期為增加180萬桶。至於蒸餾油上周庫存減少81.5萬桶，市場預期為減少36.1萬桶。 《商情》庫存增加 打壓LME期鋅跌逾2個月低點 巨大、美利達 2021馬力夯 (工商 ) #原油庫存 #上周 #大減 #EIA #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登禁聯邦土地石油新開採 04:102021/01/28 全球財經 《國際產業》三星去年獲利增逾兩成 Q1恐遭侵蝕 11:082021/01/28 財經 陸官方出手 航運價止漲 04:102021/01/28 財經要聞 放心大口吃！上半年3生肖、星座越胖越好運 09:062021/01/28 運勢 《國際油價》庫存量減 原油期貨漲跌交錯 09:432021/01/28 財經 五寶爸7個月大兒燙傷 檢方調查結果出爐 12:222021/01/28 生活 內行爆台積吞3奈米肥單 美晶片老大竟偷偷來 00:032021/01/28 財經 市場供需多空交雜 油價攀60美元後 波動將加劇 04:102021/01/28 投資理財 2檔妖股驚動白宮 分析師指是道瓊大殺633點元凶 08:582021/01/28 財經 自行車雙雄加速 外資各有所愛 04:102021/01/28 證券．權證 全球車用晶片大缺貨 台積電：已與客戶合作確認關鍵需求 09:112021/01/28 財經 財經熱門新聞 挺防疫人員 家樂福送每人720元購物金 - 財經 - 工商 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 台彩刮刮樂再傳3個百萬幸運兒 桃園八德中一人 - 財經 - 工商 華為有戲？我友邦史瓦帝尼加入美國淨網計畫不到2周又退出 - 財經 被外資倒貨800億後 爆台積電最好最壞2結果 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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