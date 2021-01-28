27日是林心如45歲生日，之前宣傳新戲《她們創業的那些鳥事》時，她曾透露老公霍建華已訂好餐廳，要她「人到就好」，今(28日)凌晨她就在IG大放閃，曬出被霍建華從後面緊緊摟抱恩愛照，更甜喊：「謝謝親愛的」，讓網友都快被閃瞎。

林心如之前就透露霍建華已偷偷準備驚喜，看得出她也相當期待，果然他也非常用心替愛妻準備慶生趴，除了壽桃、汽球、蛋糕，連金馬和金鐘的獎座模型都有，滿足她一直希望鍍金的心願，讓林心如也感動大讚：「謝謝親愛的，很用心的安排，開心~生日沒什麼大願望，只希望所有我愛的你們，平安健康快樂。」

霍建華幫愛妻準備驚喜慶生趴。(圖／翻攝自臉書)

而她也隨文附上多張慶生照，只見她被霍建華緊緊從後面擁抱，還將嘴巴貼近她臉頰，林心如臉上露出幸福笑容，另一張則是恩愛照的背影，畫面閃到不行，讓網友都直呼太甜蜜了。

藝人好友也紛紛留言表示「so sweet」，許瑋甯則說「戴墨鏡，生日快樂」，侯佩岑也說「好用心噢！霍太太生日快樂 幸福美滿！」其實，林心如和霍建華婚後因鮮少放閃，頻傳出婚變傳言。

去年更被媒體直擊因夫妻鬥嘴，她獨自在細雨中黯然抹淚，事後林心如解釋夫妻倆在「討論事情」，而當街吵架之後，兩人在林心如父親70歲壽宴公開曬愛，霍建華拉著林心如的手獻唱《心如刀割》，並解釋為何唱《心如刀割》，原來是歌名有老婆的名字「心如」，放閃舉動讓婚變傳聞不攻自破。

(中時新聞網)