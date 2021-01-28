台中市清水區鰲峰山公園內的「清水鬼洞」是海線地區熱門景點，吸引許多遊客慕名前來。近期新冠肺炎疫情升溫，考量坑道屬密閉狹窄空間，為避免遊客近距離接觸，即日起暫停開放參觀；建設局長陳大田呼籲，民眾應避免前往人潮擁擠處，出入公共場所務必戴口罩、落實勤洗手、保持適當社交距離，配合各項防疫措施，降低疫情風險。

陳大田指出，根據牛罵頭文化協進會資料，清水鬼洞為清水區鰲峰山公園東北側的橫山戰備道，興建於民國33年，是日據時期的軍事地下戰備坑道，全長約420公尺，坑道內四通八達、冬暖夏涼，兩側壁由鵝卵石、鋼筋及混凝土構成，非常堅固。

陳大田表示，清水鬼洞106年因安全設施不足封閉，建設局展開修繕工作，增加照明、消防、通風及監視器等設備，108年4月重新開放參觀，雖已無軍事用途，但坑道備有寢室、儲藏室、崗哨、廚房、儲水槽、廁所、機槍堡、狙擊區等軍事設施，讓民眾依舊能感受到當年戰爭的緊張氣氛。

建設局強調，清水鬼洞108年整修完工，開放不到2年就已成為熱門景點，累積超過6.5萬人次造訪，為維護民眾健康，目前暫不開放參觀，將視未來疫情狀況研議開放。

(中時 )