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絕命終結站竟在生活中真實上演，一位網友日前透露，26日開車行經國道北上107.1公里處時，前方的聯結車突掉落一把疑似斧頭的東西在空中拋轉多圈，直直砸在網友的擋風玻璃上，驚險影片曝光後，掀起網上熱議。

一位網友在臉書社團《爆料公社》發文，開頭就寫下「九死一生，第一次覺得離死亡好近」，事件發生於26日上午8時許，他行經國道北上107.1公里處時，前方的聯結車卻突然掉出一把疑似斧頭的長條狀物體，原PO顧慮到左右與後方皆有車，閃也閃不掉，只能硬生生地眼看斧頭砸上玻璃。

透過影片可見，一個物體自聯結車的左方掉下，先是撞到路面後回彈，彈起後該物體在空中甩了好幾圈，不到3秒的時間，斧頭就已重重擊中原PO車子的擋風玻璃，瞬間碎成蜘蛛網。影片中可觀察到，該物體的細長的握柄上端垂直固定著一小塊長方形灰色物體，外觀與斧頭相當相似。

原PO直呼，幸好意外發生時握好方向盤，還有玻璃沒整片掉落，在事發當下腦海只閃過「X，一定會被砸到」、「不要急煞不然會被追撞」的想法，原PO也表示，行車紀錄器清楚拍下車牌，已赴警局報案，「只是不知道警察經手需要多久。」

原PO亦轉述警方的提醒，警方透露，下次遇上此類型事件，可以按喇叭示意對方停車留下聯絡資訊，這樣可以省下不少尋人的時間。

驚悚的影片曝光後，不少網友在留言區說，「凶器是把斧頭嗎？看起來很像耶！」、「還好有玻璃擋著，如果是騎車已經掰」、「大貨車噴裝了.....是說那是啥？圓鍬？斧頭？」、「以後上高速公路都會有陰影」；也有網友分享，他之前遇上前方貨車帆布脫落，罩住他的前擋風玻璃，真的超可怕。

(中時新聞網)