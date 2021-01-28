台北市議員潘懷宗、辦公室主任陳玉臺涉詐領助理費，10年多來不法所得共300萬元，士林地檢署當庭逮捕兩人，並向法院聲押禁見。昨（27）日潘懷宗以200萬元交保、陳玉臺150萬元交保。潘懷宗涉詐一事曝光後，牙醫師史書華在臉書PO出一張兩人同台錄影的畫面，只是沒想到一句玩笑話，竟一語成讖。

史書華昨日在臉書指出，前天才和潘懷宗一起錄影，還開玩笑說是收視高峰還是最後一集？「結果潘議員今天就被聲押禁見了，結果真的是最後一集」，並寫下「我們懷念他」。

牙醫史書華前天與潘懷宗一起錄影，沒想到一句玩笑話竟成真。（圖／摘自史書華臉書）

潘懷宗每月助理補助費24萬上限，多年來均申報滿額，從人頭帳戶提領出來的現金，部分用於陳玉臺辦公室花費、部分用於支付薪資，10年多來不法所得約300萬，檢警將持續追查資金流向。

對此，新黨也發聲明回應，指出檢方指控12年涉貪300萬元，一個月涉嫌挪用2萬，這項指控完全不合理，堅信潘懷宗議員的清白，絕無詐領助理費挪作私用，且先前潘懷宗曾在節目上呼籲人民不要歧視新冠病毒，並透露病毒發源地未必在武漢，加上2020年下半年，士林北投立委湧起被罷免聲浪，而潘懷宗議員在地方連任五屆、實力堅強。

新黨強調，倘若檢方指控為真絕不護短，但如果成政治打手惡意栽贓，新黨不僅捍衛潘懷宗議員及新黨名譽，也將全力反擊。

(中時新聞網)