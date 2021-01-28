一名男子於臉書社團PO出一段行車紀錄畫面，日前開車行經西門町峨嵋街時，一名女子突然從路邊衝出來，自撞車頭後，下一秒隨即倒地，由於車子在女子撲上前時已早一步煞車，女子見耍賴不成，竞乾脆躺在馬路上滑手機，奇葩景象引發網友瘋傳，吐槽女子演技差又生疏，「我給87分」。

原PO昨（27）日於臉書《爆廢1公社》上傳一段行車紀錄影片，表示25日晚間8點20分左右，他開車行經西門町峨嵋街，一名女子似乎是在路邊埋伏等待機會，見有車輛來，就張開雙手朝原PO的車頭撞上去，隨即躺臥在地。

由於車速沒有很快，因此早在女子撞上前，車身就已靜止不動，令原PO忍不住大喊「小姐，碰瓷也碰得太差了吧！好歹也準備個血漿之類的...。」該名女子臥倒在地後，也不演了，整個人躺在大馬路上，當街滑起手機，無論後方車輛怎麼按喇叭，她都無動於衷，引來不少路過民眾側目。

影片雖只有短短28秒，但吸引逾千名網友瘋傳，並吐槽女子一定是第一次做車禍詐騙，演技差就算了，動作還很生疏，「我給87分」，並提醒原PO檢查車頭板金有無刮傷，若有說不定還可以向她索賠。另外，有網友認為，只要跟女子說車上裝有行車紀錄器，要提告索賠，她就會離開，若以後再遇到這種事，就直接報警處理，有行車紀錄器怎樣都站得住腳。

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據路過民眾表示，由於該名女子遲遲不肯離去，駕駛只好報警處理，警方到場後，又不斷地耍賴大吼大叫，警方隨即通報救護車前來，她被醫護人員抬上救護車後，才結束這場鬧劇。

(中時新聞網)