一名女網友日前在臉書分享公公用電鍋製作的「黑暗料理」，對方將「泡麵體」加進蛋液中，製成「泡麵蒸蛋」，但疑似因為加水太少，導致一根根泡麵在蒸蛋上突起，乍看之下相當噁心，讓眾多網友嚇瘋「以為佈滿了蛆」；據悉，大多食譜的泡麵蒸蛋是用「泡麵湯」加入蛋液製成，鮮少用泡麵體製作。

該網友在臉書「爆廢1公社」上張貼一張照片，她的公公用電鍋做出「黑暗料理」－泡麵蒸蛋，照片中凝固的橘黃色蛋體裡，有一條條白色的泡麵麵體，不過疑似因為放入電鍋時，蒸蛋內加水不夠，導致成品幾乎沒有水分，乍看之下像是餅乾、麵包，而當中泡麵麵體也被不少網友認為會患密集恐懼症、有點噁心。

該照片在短短半天內，吸引8百多則網友的留言，大多數人都認為乍看之下，以為整鍋都長了蛆、相當嚇人，留言說「這應該硬到可以拿來墊湯鍋了」、「千萬別用電鍋飯/麵加蛋蒸，會刷鍋刷到翻臉」、「原來不是只有我以為是蛆，我第一也看到真的以為上面都是蛆，嚇死我了」、「水太少、蛋太稀」、「蒸蛆蛋？」

據了解，大多數食譜上的「泡麵蒸蛋」多事用泡麵的湯包當作蒸蛋的調味，不過口味的泡麵能做出不同風味的蒸蛋，也有網友在PTT上發文提到豪華「泡麵三吃法」，即「第一吃麵、喝1/4的湯；第二用1/2的湯加飯、打蛋、加菜煮成粥；第三則用1/4的湯做蒸蛋。」但鮮少有用泡麵體製作蒸蛋。

據了解，大多數食譜上的「泡麵蒸蛋」多事用泡麵的湯包當作蒸蛋的調味，不同口味的泡麵能做出不同風味的蒸蛋。（圖／取自網路）

(中時新聞網)