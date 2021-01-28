受波音股價急挫，以及對沖基金拋售部位打擊，周三美股重挫，在聯準會發布政策聲明後跌幅加劇，終場三大指數創下3個月來最大單日百分比跌幅。

電子遊戲零售商GameStop與電影院巨頭AMC Entertainment Holdings均大漲逾1倍，延續過去一周以來的飆漲走勢。散戶大軍再度大舉買入這些股票，迫使Citron與Melvin等放空機構放棄持續虧損的押注。

散戶炒作的行為持續加劇，引發市場高度關注。部分投資人擔心對沖基金不斷擴大的虧損會向市場其他領域蔓延開來，因為這些基金將出售其他證券來籌措現金。投資人並擔心投機行為是市場被高估，以及即將拉回的跡象。

美股曾短暫縮小跌幅，但在聯準會發布政策聲明後加速下挫。一如市場普遍預期，聯準會宣布隔夜利率維持在近零不變，而每月購債計畫亦維持不變，並承諾將維持這些支持性措施，直到美國實現完全的經濟復甦。

周三收盤，道瓊工業指數跌633.87點或2.05%，為30,303.17點。標普500指數跌98.85點或2.57%，為3,750.77點。那斯達克指數跌355.47點或2.61%，為13,270.60點。

三大指數均創下去年10月28日以來最大單日百分比跌幅，標普500指數今年以來的漲幅全數回吐，全年以來下跌0.1%。

芝加哥期權交易所（CBOE）用以衡量恐慌情緒的波動率指數收於37.21，創下去年10月30日來新高。

標普500指數11類股全面大跌，非必需消費品類股、醫療保健股、材料股與通訊服務股表現尤為疲弱，跌幅均超過3%。

波音重挫3.97%，成為道瓊指數最大的拖累之一。受新冠肺炎全球大流行與737 MAX飛機因安全問題停飛兩年影響，波音上季淨損高達119億美元，創下歷史新高。

受惠於遠端上班與上課趨勢，微軟上季業績亮眼，盤初股價走高，但受到大盤重挫影響，終場僅小升0.25%。

沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）逆勢勁揚4.05%，成為今日盤面上罕見的亮點。該連鎖藥局證實星巴克即將離職的營運長Roz Brewer將出任沃爾格林的執行長職位。

(時報資訊)