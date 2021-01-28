Discussions on a potential NBA All-Star game are ongoing, but players will be recognized as All-Stars this season even if there is not a game. https://t.co/6koWfBoi7O — Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2021

儘管本季全明星周末會不會舉辦仍屬未知數，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞28日爆料，2021年全明星票選仍在29日凌晨1點正式起跑，預計進行到2月16日結束，就算今年全明星賽無法舉辦，入選球星仍獲全明星球員稱號。

本季全明星周末原本訂在2月13到15日於印地安納波里斯舉辦，卻因新冠疫情影響，聯盟早已宣布印城延到2024年舉行，不過NBA總裁席爾佛強調，聯盟仍未放棄舉辦今年全明星周末的想法，開放全明星票選就是預留舉辦的空間。

今年全明星賽先發名單將於2月19日公布，替補陣容則在2月24日公開，問題是全明星賽能夠舉辦的機會仍然偏低，球迷選出來的全明星陣容，很可能只會流於紙上談兵模式，就算可以保持2021年全明星球員稱號，似乎不具任何意義。

為了因應最近頻頻延賽的窘境，查拉尼亞也在今天爆料，聯盟已經提前更動3場比賽時間，分別是把原本下半季舉辦的拓荒者與巫師之戰，提前到2月3日進行；原本21日進行的巫師與黃蜂比賽，延到2月8日；原本2月8日進行的拓荒者與黃蜂之戰，也延到下半季。

(中時 )