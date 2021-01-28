衛福部桃園醫院發生群聚感染，國內疫情情勢緊張，總統蔡英文昨（27）日公開發表談話，強調對抗疫情一定要持續把握3關鍵，包括配合指揮中心落實防疫、中央地方同心面對疫情、團結意識。國民黨前立委孫大千忍不住砲轟，都什麼時候了為什麼還滿腦子政治算計，防疫最關鍵的就是疫苗，還鬼扯防疫3關鍵，根本就是用漂亮話來掩飾心虛的行為。

目前各單位防疫措施已提升，蔡英文表示，對抗疫情一定要持續把握3關鍵。第一，國人對防疫中心各項指揮的配合是防疫關鍵，指揮中心會本於專業做出決策，請大家務必配合；第二，中央及地方同心面對疫情，中央一定會全力支援地方，並強化協調機制；第三是團結意識，尤其在此次事件當中，社會上共同挺醫護、挺桃園、挺第一線防疫人員，就是我們台灣需要的團結意識。

孫大千今（28）日在臉書表示，這都已經是什麼時候了，為什麼還是滿腦子的政治算計呢？防疫最重要的關鍵就是疫苗，卻鬼扯防疫3關鍵，根本就是用漂亮話來掩飾心虛的行為。全民當然應該全力配合指揮中心的防疫指示，但指揮中心不是神，也不是永遠都不會犯錯，蔡英文總統難道不應該也呼籲各界專業人士，勇敢地向指揮中心提出建言，以免再發生類似部桃醫院的群聚感染事件嗎？

孫大千說，清朝末年的白蓮教不斷告訴信徒，只要貼了符咒，就可以刀槍不入。現在執政的蔡英文總統反覆洗腦人民，只要團結就可以對抗病毒，這不是同樣都在胡說八道嗎？如果光靠團結就有用，那麼世界各國在全力推動疫苗注射的專家都是傻子嗎？

(中時新聞網)