美國前總統川普卸任前最後一刻簽字，同意出售阿拉伯聯合大公國50架F-35等軍售案。

拜登政府昨（27）日宣布暫時停止好幾起川普政府時期簽署的軍售案出口，指出要重新檢視這些軍售案內容，當中也包含川普在下台前最後一刻批准售予阿拉伯聯合大公國的50架F-35軍售案。

綜合美國《防務新聞》（Defense News）、《國會山莊報》（The Hill）報導，美國國務院昨日證實，拜登政府已經暫時停止好幾起川普政府批准的軍售案及美國軍武交付，國務院強調，此舉是為了讓新政府有重新檢視軍售案內容的機會。

美國國務院指出，這是新舊政府過渡時期經常出現的例行行政行為，此舉將確保美國軍售案能夠達成建立更強大、相互合作的安全夥伴關係。

目前尚不清楚這次軍售凍結將會持續多久，不過《防務新聞》新聞指出，此次審查將特別聚焦於2020下半年間國務院達成的軍售協議。自去年11月3日美國大選至1月20日拜登就職期間，川普政府一共批准14項軍售案，總價值約高達263億美元。

報導指出，當中多數軍售案，包含售予加拿大的C-17運輸機軍售案及售予羅馬尼亞的F-16戰機軍售案最終可能都能通過審查，不過售予阿聯的50架F-35戰機、18架MQ-9無人機等軍售案可能受到嚴密審查。

趕在卸任前最後幾小時，美國前總統川普於20日正式簽字，批准美國出售阿聯50架F-35戰鬥機等總價高達233.7億美元的軍售案，引發爭議。

據《國會山莊報》報導，此次審查也影響美國對沙烏地阿拉伯的軍售案。

(中時新聞網)