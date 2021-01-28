春節車潮湧現！北市「交通快打機動隊」標榜10分鐘內到場 維護用路安全。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

農曆春節連假將近，家家戶戶陸續開始採買年貨，不少民眾規畫在春節連假開車出門走走，對此，北市警察局也特地成立「交通快打機動隊」於高架路段、聯外橋樑加強巡邏、掌握路況，減少道路障礙、降低交通衝擊，讓大家度過一個安心且喜氣洋溢的年節。

北市交大指出，過年開車上路，最怕遇到車禍塞在路上動彈不得或是車輛故障等突發狀況，如遇交通事故、拋錨車等狀況，「交通快打機動隊」將立即馳赴現場事故車輛定位及排除狀況，協助用路人安全，統計去年12月25日成立至今年1月25日期間，排除事故182件、拋錨車101件，其中拋錨車沒汽油11件、機件故障90件，大多案件都準時在10分鐘內到場排除，平均為8.5分鐘。

北市交大表示，「車輛檢查」應是各位駕駛人出門前重要的行前工作之一，車輛耗材零件隨著使用年限一久，難免會有劣化、失效的機率，上路前務必先檢查車輛狀況，平時也應養成定期保養的習慣，一般車輛的基本保養包含五油三水的檢查，交大說明，「五油」是指汽油、機油、煞車油、動力轉向機油及變速箱油；「三水」是指冷卻水、雨刷水、電瓶水，做足上述基本保養項目，才能確保車輛的安全性。

高中汽車科教師陳幸忠指出，駕駛人遇行駛中車輛熄火等狀況，請不要慌張，應逐漸降低車速，保持直線行駛，小心駛離車道停靠到路邊安全的地方後，打開緊急警示燈、擺設故障警示牌，再試著重新發動引擎，如仍無法正常運作，則原地等候道路救援。

北市交大強調，配合春節各項交通疏導精進措施，交大臉書「北市好行交大隨行」也推出全新系列宣導片「殷情裝備－春節順暢篇」，教您年節各種順暢小撇步，歡迎市民朋友按讚及追蹤，即時掌握北市最新交安及活動資訊。

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