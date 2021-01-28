美國股市周三(27日)全線收黑，道瓊工業指數大殺633.87點或2.05%，標普500指數抹去年內漲幅，那斯達克指數減2.61%跌最深。2檔道瓊成分妖股GameStop、AMC卻分別狂漲134.84%、301.21%。此現象甚至驚動白宮，發言人特別回應相關官員正密切監控局勢。有分析師指，近期散戶狙擊做空機構，造成GameStop、AMC過熱，正侵蝕市場信心。

由於做空機構Citron Research除堅持看空遊戲與電子產品零售商GameStop，並在Twitter上公開嗆因另一社交平台Reddit股票群組推薦就買該股者都是受騙者，引起鄉民群情激憤，發動數波軋空攻勢，Citron做空的GameStop、實體業績慘到不行的連鎖電影院AMC都暴漲。

GameStop在12日收盤價19.95美元，以收盤價計算，半個月就狂升1641.9%。散戶資金還開始伴隨怒火與扳倒傳統上認為較有優勢機構投資者的英雄感，外溢至其他Citron做空重點個股，AMC昨收漲301.21%，報19.9美元。

這些妖股暴漲不僅已經迫使Citron不再公開評論股票並平倉出場，並求助SEC(美國證券交易委員會)，甚至已經驚動白宮。白宮發言人莎琪(Jen Psaki)表示，包括財政部長葉倫(Janet Yellen)在內，經濟團隊正密切監控局勢發展，但這些現象也正好提醒大眾，股市並不是衡量經濟健康狀況唯一指標。

活力知識(Vital Knowledge)創辦人柯里薩富利(Adam Crisafulli)認為，市場帶著好奇與娛樂心態觀察GameStop現象，但這種暴漲和大幅波動正侵蝕市場信心，還造成一些持倉錯位現象。GameStop、AMC盤後修正幅度都達雙位數，AMC拉回幅度甚至逾30%。

也有分析師認為只是正常獲利回吐，Astroria Portfolio顧問公司創辦人達維(John Davi)稱，近2個月市場屢創新高，拋物線上漲後就會看到更多投機行為，因此有修正是健康現象。

美國經濟復甦不如預期也可能影響市場信心，Fed(聯準會)周三在1月月會後聲明指出，經濟活動和就業復甦步調在最近幾個月減緩，儘管是Fed繼續維持低利率、購債計畫等貨幣寬鬆政策理由，仍足以使市場驚嚇，芝加哥期貨交易所恐慌(VIX)指數周三暴漲61.64%，達37.21，也是去年10月28日後最高點。

(中時新聞網)