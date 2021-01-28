受到美股重挫逾600點，以及台積電ADR暴殺近4%拖累，台股早盤大跌逾300點，指數最低來到15380點，直接摜破月線，權值股台積電、聯發科和鴻海同步重挫，跌幅在2~3%之間。法人認為，外資連四個交易日賣超台股，累計提款近900億元，加上期貨同步作空，大盤整體籌碼面中性偏空，短線仍難逃修正。

儘管蘋果等科技大廠財報報喜，但投資人恐慌情緒升溫，美股四大指數同步重挫，道瓊工業指數跌633.87點（或2.05%），收30,303.17 點；那斯達克指數跌355.47點（或2.61%），收13,270.60 點；標準普爾500指數跌98.85點（或2.57%）收 3,753.20 點；費城半導體指數下跌 156.64 點（或 5.17%），收 2,875.13 點。

凱基投顧指出，台股僅剩7個交易日就要封關，法人態度中性偏空，壓抑指數表現空間，資金在農曆節前有逐漸撤出跡象，預期大盤震盪整理機會居大。

(中時新聞網)