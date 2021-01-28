【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】美國新任總統拜登才上任幾天，就火速發出了好幾則糾正種族偏見、暴力、歧視的行政命令，不僅讓美國公民耳目一新，也引起全世界許多知識分子的讚賞與肯定。

曾經擔任文建會主委與台南藝術大學校長的黃碧端教授就公開表示，這些措施顯現拜登總統認真把彌合被前總統川普撕裂的美國社會當作要務，他的使命感和胸襟都令人感到意外，也具備讓美國再次成為世界領導者的政治家的遠見。

黃碧端教授畢業於國立臺灣大學政治學系以及研究所，1980年獲得美國威斯康辛大學文學博士，為台灣知名文學家及研究者，曾經擔任國立台南藝術大學校長、文化建設委員會（文化部前身）主任委員、教育部政務次長。照片取自黃教授臉書。

黃碧端教授的臉書公開發文，全文如下：

才上任幾天，白宮已發出好幾則糾正種族偏見、暴力、歧視....的備忘，包括舉例不可用追究肺炎起源地來製造仇視。(我們的執政者該不該慚愧啊！！)

這種種都顯現拜登把彌合被川普撕裂的美國社會當作要務，他的使命感和胸襟，說實話，我都覺得有些意外。

當然拜登不一定是純為非裔、亞裔、印地安裔.....國民著想，而是為美國自己能不能顯現大國氣度，能不能依然被視為為世界領導者。這，已足當政治家的遠見！

祝福拜登執政順利！

(中時新聞網)