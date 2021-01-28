在iPhone 12加持下，蘋果公司今天繳出亮麗季報，單季營收年增21%、首度突破1000億美元大關；獲利成長29%，以歷來最賺一季為2020年劃下句點。

蘋果公司（Apple）季報顯示，截至去年12月26日的會計年度首季營收1114億美元，創公司成立以來新高；獲利287億美元，每股盈餘1.68美元，優於華爾街預期的1.41美元。

蘋果去年10月推出首度支援第5代行動通訊（5G）技術的iPhone 12，掀起多年來最熱烈換機潮。上季iPhone事業進帳656億美元，年增17%，不負市場期望。

除了iPhone 12爭氣，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情期間民眾對筆記型電腦與平板電腦需求增加，也讓蘋果受惠甚多。上季Mac與iPad事業營收分別成長21%、41%；蘋果近年倚重的服務事業也穩健擴張，營收年增24%。

蘋果財報另一亮點是穿戴式裝置、家庭與配件，上季營收激增29%。這個類別包括Apple Watch、AirPods，蘋果去年12月推出的高階頭戴式耳機AirPods Max成為生力軍。

不過，蘋果延續疫情爆發以來做法，未隨財報公布本季營收預測。

蘋果股價去年大漲81%，今天下挫0.8%，收在142.06美元，離歷史高點不遠。最新季報於美股收盤後公布，蘋果盤後股價跌幅接近3%。

蘋果會計年度首季涵蓋年底消費旺季，占全年營收3成左右，向來受業界密切關注。iPhone 12受疫情影響，從往年9月發表延後到10月亮相，為上季業績投下變數，結果證明延後上市未造成太大衝擊。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受財經媒體CNBC訪問時說，業績本來可以更好，無奈防疫封鎖措施迫使蘋果關閉部分直營店，折損iPhone與穿戴式裝置買氣。

分區觀察，近年褪色的大中華地區（含中國、香港、台灣）再度展現旺盛成長勁道。這個蘋果第3大市場上季營收213億美元，年增57%，為亮麗財報貢獻良多。（編輯：黃自強）1100128

(中央社)