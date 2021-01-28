【愛傳媒陳玲玲專欄】冬日的早晨，如此美好。火爐的熊熊碳火，燒餅放入烤爐那烤製的熟練動作，與遠處就能聞到迷人美味的碳烤香氣。

看著和記豆漿老闆的背影，就更加珍惜手中這份熱呼呼的碳烤厚燒餅！

台北最美味的炭火燒餅之一「和記豆漿店」，一間連招牌都省了的古早味豆漿店，飄香四十多年，保持著傳統的風貌，彷彿進到時光隧道一樣。

簡單的店面，一個烤爐，幾張桌子沒有冷氣、沒有裝潢，只有美味！和四十多年前一樣。所有的美味都是現場做的，味道好！

已經滿頭白髮的老闆仍然堅持以手工製作各式燒餅、酥餅。使用傳統的炭烤爐來製作燒餅。這種以貼爐方式做出來的燒餅有種迷人的炭燒香味與口感。

一早老闆忙著揉製燒餅麵團，這種古法製作的傳統早餐店因為耗時耗工，能現做現烤的已越來越少了。

只有一爐烤燒餅，所以賣完後現烤，下批需要等待一段出爐時間！這種作法畢竟是辛苦，且產量有限！

有的店用西式的麵包烤箱來製作燒餅，但那種被炭火燜熟的表皮微焦口感卻也這樣逐漸的消失中。

從揉麵到灑入大把的蔥鹽、切割到放入真正木炭的炭火烤燒餅，那股自然的碳香煞是迷人，厚實的燒餅剛出爐的美味驚為天人，酥香中帶有老麵的甜味、鹹香的蔥花在咀嚼中蔥油的迷人自然在口中擴散，是用心且遵照古法製作的手工中式麵點才有的表現。值得專程去吃的店！

除了麵香，還有被炭火烘烤的酥脆和芝麻香；老麵再加上炭烤的厚燒餅，簡直可以算是燒餅界的極品，香氣十足，咬勁Q彈！

甜豆漿屬清爽型，有淡淡的豆香，但更推鹹豆漿。

鹹豆漿味道與口感皆為清淡、清爽風格，吃得到豆花塊狀感，也有豆香很舒服，加點辣油，配著燒餅吃超棒啊！

手做的酥餅形狀上不太好看，不過極酥、極好吃！餅不可貌像！

甜酥餅裡面的麥芽糖和燒餅融合在一起，好吃啊！甜酥餅上頭有著滿滿的芝麻，在芝麻香和麵香以外，又多了一股淡淡的糖香，層次感明顯，紮實有層次。

吃起來是外表酥脆，裏層軟Q，軟綿的糖心內餡，吃得到一點點的砂糖口感，但又不會太過甜膩，真的很好吃！

鹹酥餅，餅皮表層的酥脆和焦香出色，層層口感分明，內餡鹹香的蔥花香氣滿溢，軟綿的口感，能吃得到單純蔥花油和一點點鹽巴搭配後的絕妙滋味，這麼單純、這麼美味！

老闆黎明即起備料，不假手於他人，四十年如一日，堅持用心製作好燒餅的職人的精神，讓和記的燒餅成為一種會想念的味道！

一口咬下，滿滿感動，我心中第一名的燒餅！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)