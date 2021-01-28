交通部長林佳龍下令，廠商若無法證明產地不是中國，並切結零組件非中國製者，就須先下架。此外，即日起交通部將不再補助設置區間測速。

看到這則新聞，聯想到萊豬進口一事。

萊豬進口一事鬧得沸沸揚揚時，其實很多人都不知道，早在2013年，美國大型肉品加工公司史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods），就被大陸肉品集團萬洲國際全資收購，華麗轉身成了陸企子公司。

換句話說，開放美豬進口後，如果台灣的美豬進口商是向史密斯菲爾德進的貨，由於大陸嚴禁美豬含有萊克多巴胺，那麼，台灣民眾肯定吃到的是不含萊劑的美豬，只不過，吃到「中資美豬」，等同於間接圖利的中資企業，不知道這樣O不OK？

大陸豬肉市場倍數於台灣，美國四大肉品公司為了爭取大陸市場，都已嚴令簽約養豬場禁用萊克多巴胺。

台灣美豬進口商若是向四大肉商進貨，台灣消費者吃到萊劑美豬的機會大減。但是，若是中國聯手四大肉商壟斷不含萊劑的美豬進出口，那麼，台灣消費者恐怕只能被迫吞下萊豬了！

回頭再論交通部嚴打陸製區間測速器產品一事。

事實上，交通部如此作為，看似防範資安漏洞，實則抓小放大，徒遭訕笑。建議交通部好好查一查各式交通工具裡的電子零件，像是華航、長榮旗下空中巴士、波音飛機裡的陸製通訊電子產品和零件，像是高鐵、台鐵和捷運列車裡的各種通訊及電子產品，以及各種車輛裡使用到的陸製電子產品，這些，都可能存有資安漏洞呢！

特別是Volvo汽車早就被大陸車廠收購了；福斯、奧迪甚至雙B汽車，也都是在大陸生產的呢！提醒林佳龍，趕緊查一查蔡總統乘坐的、價值2000多萬的奧迪防彈車，看看有沒有陸製零件夾雜其中！

交通部最佳的策略是會同經濟部和NCC，將陸製的家電產品，包括冰箱、電視、洗衣機、衛浴產品如馬桶，也都一塊兒嚴查嚴查！

物聯網時代，萬物皆可聯，萬物皆都能傳遞資訊，連坐個馬桶，你的血糖、血壓、心跳、糞便形狀都可以即時測出。萬一，敵國透過馬桶連線，查知咱們國家領袖的健康狀況，那還得了？！

反中，竟成了如驚弓之鳥，也不知是反中，還是懼中？

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)