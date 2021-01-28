【愛傳媒王鳳奎專欄】1987年8月17日是我人生最重要的轉捩點，那天是出國留學的日子，象徵人生另一個里程碑。

在台灣尚是戒嚴的時代，留學往往代表移民，留學生十之八九畢業後就會留在留學國就業。我出國的那一天，全家人包含外婆都到機場送行，就像是上演十八相送，大夥淚眼汪汪，簡直就是生離死別似的，一副「風蕭蕭兮機場寒，留學一去兮不復返」的景象。

母親與外婆不斷地左提醒、右關照，擔心我一個人在外無法過活似的，一再吩咐我該如何照顧自己。父親則多沈默不語，反而與前來送行的呂伯伯一直交談，似乎在掩飾心中對兒子遠行的不安。雖然可以感覺父親的不捨與關心，但知道他要保持老兵鐵漢柔情的一份矜持，最後臨上飛機時，父親突然冒出一句：「到了，記得馬上打電話回來報平安。」就這樣，惦記父親給我的最後一句叮嚀，我帶著滿滿的祝福，還有前兩天因參加同學婚禮宿醉未醒的酒意，踏上我人生嶄新的旅程！

記得有七位同到美國印第安那大學(Indiana University)留學的同學，我們因為參加留學研習營而相識，事前約好搭同一班飛機先到芝加哥，然後再轉螺旋槳小飛機到學校所在的夢露郡小機場(Monroe Country Airport)。沒想到人生的第一次搭飛機出國就遇上轉機班次被取消，飛機抵達芝加哥機場後，美國中西部竟然遭逢暴風雨襲擊，原定當日轉機的航班被迫取消，我們被安排到機場附近的一家名為Tokyo Hotel 的小旅館過夜，等待隔日的航班，我也錯失原本應該打電話回家報平安的時間，心裏非常忐忑不安。

或許是興奮、或許是時差，更多原因是掛念，掛念家人還在等著我打電話回家報平安，所以一整個晚上都睡不著覺。

一大早天還沒亮，就醒來獨自坐在旅館門口的階梯，面對著通往機場的快速道路，看著一輛又一輛飛馳而過的各式各樣汽車。出國前從未見過這麼多汽車，腦子浮現的卻是一幅又一幅即時快閃的人生畫面，不禁開始數起每一輛閃過的汽車，就像是在數著人生的跑馬燈，看到喜歡的汽車，心裡盤算著以後會擁有這輛車嗎？人生又會擁有多少輛車呢？

數著數著，也不知數了多少車輛，直到同行的同學說要趕緊吃早飯，然後趕去機場搭飛機。折騰一番，行程延遲了一整天，下午總算抵達學校附近的夢露郡小機場，看到來機場接機的同學會學長，大夥原本不安的心情總算穩定下來。

到了學校，我們這群新生在學長姐的協助下，被安排入住國際研究生宿舍”Eigenmann Hall”，學長稱為「愛的門」宿舍。入住手續辦完後，學長旋即帶著我們去大賣場採購必要的生活用品，大家面對新的人生，依然興奮異常，似乎只有我還在掛念要打電話回家。

那個年代打國際電話超級不方便又超級貴，當天在宿舍用完晚餐後，我到宿舍對面的便利商店換了一大把25分（quarter）的銅板，然後找到宿舍地下1樓一個可以打國際電話的公共電話，丟進去至少十幾個銅板，戰戰兢兢地撥打家裡的電話，電話的嘟聲開始響起，但似乎特別的長也特別的久，嘟...嘟...的聲音竟然與心跳聲同步，「聲近親更怯」油然而生。

突然一聲「喂，哪裡找？」

一聽就是父親的聲音，我馬上就嘶吼：「爸...我是鳳奎啊！我已經平安到學校了！」

「平安就好，那就掛斷了，電話費很貴的！」

「可是我還沒跟媽媽講話欸！」

「不用講了，我跟她講就好了，馬上掛電話，很貴的！」

「沒關係，我換了很多銅板，還可以講一陣子！」

「不用講了！你媽媽在旁邊都聽到了，有事用寫信的就好，記得要寫信回家！」

就這樣，父親似乎不曉得我沒有及時打電話的焦慮，突然掛上電話，留下錯愕的我以及手上一大把的銅板，我沒有機會解釋為什麼會延遲打電話回家報平安，更沒有機會與母親以及其他家人說上話，但非常清楚父母及家人對我一路旅程的掛念，也注意到父親在電話的最後一句叮嚀已經換成：「記得要寫信回家！」

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

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(中時新聞網)