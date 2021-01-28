高雄市一名人妻，108年間發現丈夫在外養小三，事後又在丈夫電腦中發現兩人共同出遊以及10次床戰的性愛影片，立刻對小三提告要求賠償150萬元，但小三不甘示弱，反控正宮非法竊取影片資料，但法院認為，小三無法證明影片是非法取得，判決應賠償正宮35萬元遮羞費。

根據判書記載，人妻和丈夫已經結婚13年，並育有3 名未成年子女，但妻子在108年間，發現丈夫在外有小三，立刻提出離婚要求，並於於108 年10月4 日簽立離婚協議書，但丈夫卻未依協議書賠償，還多次藉故拖延，因此兩人並未辦理離婚登記。

人妻指控，後來他發現丈夫與小三共同出遊之照片及影片，分門別類存電腦內，包括與小三與丈夫13次出遊時間及日期，甚至還竟發現小三與通姦之性愛影片，次數多達10次，顯示兩人已踰越正常男女交友分際外，更嚴重侵害她的配偶權。

但是小三表示，照片及影片為兩人私密性影片，非保存在任何人可自由取得之處所，且都存在保存於男方私人電腦中，且該電腦設有密碼保護，並未對外洩漏給他人，她發現是正宮的弟弟在109 年4 月間侵入電腦而竊取，因此也要求賠償200萬元。

人夫則辯解，她和小三是參加扶輪社認識，並在108 年2、3 月開始交往，當初只是一般社團朋友互有好感，當時為了要追求她，當然會講對我有利的說詞，而且她和我交往、發生性行為時，都知道我在談離婚。

法院調查，小三自己承認是性愛影片女主角，但卻無法舉證正宮是非法取得影片、照片等證物，沒有賠償的理由，經審酌後，判決小三要賠正宮35萬，仍可上訴。

(中時新聞網)