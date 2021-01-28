台北市議員羅智強多次分享過去參選高雄市議員失利的經驗，雖輸了選舉，但「贏了老婆」。他透露，當時為打選戰還用交友網站拉票，因此有機會與老婆攀談，發現原來她是自己的選民，兩人也意外有進一步發展。

羅智強今（28）日在臉書表示，現在的選戰型態，用網路宣傳只是基本功，但在20幾年前社群網站並不盛行，網路甚至還是撥接的，但為了打選戰，他無所不用其極，甚至還使用交友網站，只為了多拉幾票。

當時羅智強鎖定高雄市的朋友並和他們聊天，也很誠實的介紹自己，說自己是羅智強，要參選三民區的市議員，沒想當帳號卻被官方封鎖。他發現，男生不會回信、女生回信率也不高，只要一表明想參選後就會失去聯絡，但其中有一位女孩很特別，聊天過程中發現對方是選民，在得知自己要參選後只回一句「我會投你」就結束了對話。

羅智強說，對方的回覆都很簡短，感覺像在敷衍，但他沒有放棄連絡，也終於鼓起勇氣約她吃飯、看電影，卻遲遲好幾天等不到回覆，心想「這大概是拒絕的意思吧」，沒想到對方竟回訊息說「好，約哪裡」。

羅智強經常在臉書分享與家人的互動。圖為羅智強與老婆、女兒。（圖／摘自羅智強臉書）

兩人第一次的約會並不順利，羅智強回憶當時，一進電影院BB.Call突然響起，當時兼差的電台代班主持人沒有出現，節目即將開天窗，雖強自鎮定的走進電影院，但心中焦慮無比。對方看出他的坐立難安，表示「如果你有事要先走沒關係。」雖然不好意思，但羅智強仍離開電影院，去解救電台的燃眉之急，事後也向對方解釋一番，得到的回應是「不要介意」。

羅智強表示，那時因為選舉，練出了一張如金鐘罩一般的臉皮，提了個大膽的想法，因為她會拉小提琴，「如果我在街頭演講，她在一旁拉琴，這個畫面一定很好看」，但當時兩人還只是一般朋友，然而，她一如既往簡潔有力的回應「好，沒問題！」

兩人的紅線意外牽起，網友看了羅智強分享與老婆的認識過程後，表示「成功的男人背後，都有一個最大的支柱，那就是好老婆」「患難見真情」，另有人笑說「原來醉翁之意不在酒」「這小鹿亂撞，難怪輸了」，但很值得。

(中時新聞網)