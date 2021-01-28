我駐美代表蕭美琴20日受邀出席美國總統拜登就職典禮，被民進黨大內宣是台美關係42年來最好的一刻。對此，有網友譏諷，蔡政府雖愛宣揚與拜登政府的關係，但有一個人民進黨連提都不敢提，就是拜登上台後任命擁有台灣背景的趙克露（Kelu Chao），出任負責美國對外廣播事務的美國國際媒體署（MUSAGM）代理執行長；為何不提？主因乃在趙克露一上台，就解雇了對台友好自由亞洲電台（RFA）總裁葉望輝。

拜登甫剛踏進白宮，改任命曾是「美國之音」(VOA）代理總台長的趙克露，為美國國際媒體署代理執行長，轄下的「美國之音」與「自由亞洲電台」等對外廣播機構，也跟著高層人事大搬風，其中包括友台的葉望輝亦被解職，外界認為拜登此舉除顯示肅清川普人馬外，葉望輝的挺台立場鮮明，介入台灣政治太深亦有關。

對此，粉專「觸極者The Reacher」今（28）日在臉書發文指出，拜登本月20日宣誓就職前夕，蕭美琴19日晚間突然宣布接獲邀請參加就職典禮；即便國民黨執政時也同樣受邀，蔡政府依然大肆宣揚是外交突破，把蕭美琴捧成台灣之光。

該粉專話鋒一轉表示，但有一個人民進黨不敢提，就是台灣出身的趙克露，拜登一上任就任命台灣出身的趙克露為美國國際媒體署代理執行長，這多大的榮光。很難得居然沒有一個民進黨的出來蹭，沒有一個人覺得她是台灣之光。

趙克露畢業於政治大學新聞系，畢業後赴美進入美國之音工作，曾擔任美國之音代理總台長，父親是前中央日報副社長趙廷俊。針對拜登政府有關趙克露的人事案，外交部發言人歐江安25日曾表示，對美國新政府的人事任命，我方均尊重其決定與程序，沒有評論。無論是誰，我方均樂願合作，深化台美友好關係。

(中時新聞網)