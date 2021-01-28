博晟生醫 今每股28元上櫃掛牌 09:112021/01/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 博晟生醫公司（6733）1月28日上櫃掛牌，每股掛牌價28元，櫃買中心上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請博晟生醫公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商-元大證券、及簽證會計師與會共襄盛舉。 博晟生醫公司是以科技事業申請上櫃，主要從事複合性骨科再生修復醫療器材之產品研發。108年營收為146萬元，稅後虧損為1億6,290萬元，每股虧損為2.01元。109年前三季營收為107萬元，稅後虧損為1億1,437萬元，每股虧損為1.33元。 全宇昕2／1上櫃 每股50.6元 全宇昕科技2／1上櫃掛牌 (工商 ) #博晟生醫 #上櫃掛牌 #上櫃 #稅後虧損 #每股虧損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旺宏 去年獲利增逾七成 04:102021/01/28 證券．權證 威健生技 27日每股26元上櫃掛牌 08:482021/01/27 財經 《金融股》借券賣出占總成交量過高 中壽列注意股 07:452021/01/28 財經 韓面板廠 LGD上季轉盈 登4年來新高 04:102021/01/28 產業．科技 超豐去年每股淨利4.68元 04:102021/01/27 證券．權證 《電機股》亞德客-KY接單熱 去年每股賺25.63元創新高 15:572021/01/27 財經 《櫃買市場》今年上櫃IPO家數目標22家 12:332021/01/27 財經 陳永誠：戰略新板 7月開板 04:102021/01/28 財經要聞 今日股市備忘錄 04:102021/01/28 證券．權證 《觀光股》王品激勵員工留才 明起實施庫藏股 08:012021/01/28 財經 《資訊服務》緯軟去年每股盈餘7.06元 創歷史新高 08:362021/01/27 財經 財經熱門新聞 2檔妖股驚動白宮 分析師指是道瓊大殺633點元凶 - 要聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 挺防疫人員 家樂福送每人720元購物金 - 財經 - 工商 內行爆台積吞3奈米肥單 美晶片老大竟偷偷來 - 財經 被外資倒貨800億後 爆台積電最好最壞2結果 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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