全球車用晶片大缺貨，晶圓代工龍頭台積電28日發布聲明指出，台積公司針對車用晶片供給聲明緩解車用晶片供應挑戰對汽車產業造成的影響是台積公司的當務之急。

台積電表示，汽車產業供應鏈既長又複雜，台積公司已與客戶合作確認其關鍵需求，正在加速生產相關車用產品。在台積公司的產能因各領域的需求而滿載的同時，我們正重新調配產能供給以增加對全球汽車產業的支持。

車用晶片大缺貨導致汽車業者減產，經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫27日邀請台積電、聯電、力積電、世界先進等國內晶圓代工廠代表吃便當，廠商同意優先解決車用晶片需求，以降低對汽車產業的影響。

美國、日本、德國汽車工業近期因車用晶片缺貨而減產，傳出透過外交管道向台灣求援，王美花、龔明鑫出面邀請台積電副總經理方淑華、力積電董事長黃崇仁、世界先進副總經理劉啟光、聯電總經理簡山傑共進午餐，商討應變方法。

王美花27日下午說明已經討論出一個共識、三個方法，盼能降低車用晶片荒對汽車產業的衝擊。三個方法分別為廠商將優化生產線提高產能，多餘的量將提供給車用晶片；將優先解決車用晶片需求，供給率將給予最高；試著與其他客戶協調，若有客戶願意減單或延單，就能將這些產能轉供給給車用晶片。

(工商 )