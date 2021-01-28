波音財報令市場失望、Fed示警經濟復甦放緩，美股道瓊重挫633點，創去年10月來最大跌幅，台指期今開跌250點、跌幅1.6%、電子期開跌1.8%、金融期開跌0.87%。

目前外資期現貨偏向同步作空，自營商選擇權中性偏空，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏空格局，另外，台股技術面呈現量縮整理，目前待各均線逐漸靠攏糾結後，台股方能隨量能放大走出明顯波段趨勢。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1956口至-16599口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加602口至-28106口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1034口至-22456 口。

永豐期貨表示，蘋果財報即將登場，台積電(2330)昨(28)日尾盤遭賣壓調節下，紅翻黑，鴻海(2317)股價震盪整理，聯發科(2454)再度挑戰900元關卡，上漲近3%，未來將觀察下半周美國重量級科技股財報展望，若對後市展望正向，是否能帶動科技類股再度轉強，技術線來看，短線台股呈弱勢震盪整理格局，投資人宜做好停損停利。

(時報資訊)